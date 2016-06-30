Законодательство не готово к созданию антикоррупционного суда - Сытник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания экспертного круглого стола «Перспективы и практические механизмы введения в Украине специализированных антикоррупционных судов».

Сытник подчеркнул необходимость специализированного подхода к рассмотрению дел, связанных с топ-коррупцией. «Сама концепция антикоррупционного суда заложена в закон, но она заложена недостаточно... Для того, чтобы реализовать намерения создания антикоррупционного суда, необходимо будет вносить изменения в закон», - сказал он.

По словам Сытника, до сих пор не наработана «компетенция» антикоррупционного суда.

«Сейчас нет видения, чем будет заниматься антикоррупционный суд. От того, как будет прописана его компетенция, будет зависеть успех реализации этого проекта», - сказал он.

Читайте такжеЧасть лиц из списков "черной бухгалтерии" Партии регионов уже установлена – Сытник

По мнению директора НАБУ, не совсем можно согласиться с предложением, чтобы этот суд рассматривал дела, которые расследует бюро. «Если будет создано Государственное бюро расследований, оно также будет осуществлять огромную часть работы по расследованию антикоррупционных дел», - сказал Сытник и напомнил о расследовании Генпрокуратурой дел в отношении бывших чиновников.

Как сказал директор НАБУ, необходимо предусмотреть прозрачную процедуру назначения судей антикоррупционного суда, определить их компетенцию, решить вопросы обеспечения безопасности и гарантий независимости этих судей.

«Нужно очень взвешенно подойти к этим вопросам, дать на них ответ. И затем уже разрабатывать соответствующий законопроект, так как сейчас законодательство у нас не готово к созданию антикоррупционного суда», - подчеркнул Сытник.