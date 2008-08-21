Луценко хочет держать в руках "и задержание, и содержание"

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает нецелесообразной попытку выведения миграционной службы из подчинения, возглавляемого им ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Я считаю, что это необъективное решение и считаю его не государственным. считаю, что работники Секретариата Президента в очередной раз подставили главу государства по многим точкам зрения (в этом вопросе – УНИАН)», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в соответствии с украинским законодательством, должно существовать ведомство, которое будет заниматься вопросом миграции. «Есть миграционная служба, функции которой возложены на МВД. Кому непонятно, что в одних руках должно быть сосредоточено и задержание, и содержание, и депортация незаконных мигрантов?», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО, подчеркнув при этом, что миграционные службы во всех странах ЕС подчинены именно МВД.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в соответствии с постановлением Кабмина по этому поводу, которое было поддержано Советом национальной безопасности и обороны, в миграционной службе будут работать «люди без погон». Численность штата увеличится только на 50 человек.

В этом контексте министр подчеркнул, что «с точки зрения государственного подхода мы будем выполнять эти функции и надеяться на то, что Конституционный Суд как можно быстрее рассмотрит полностью очевидный и ясный вопрос и примет решение в интересах закона и порядка».

Как сообщал УНИАН, 14 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во второй раз остановил действие постановления Кабмина, которым Государственный департамент миграционной службы подчиняется Министерству внутренних дел Украины, и обратился в Конституционный Суд с представлением об определении конституционности принятого правительством документа.