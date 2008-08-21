Луценко хочет держать в руках "и задержание, и содержание"
Министр: в СП опять подставили Ющенко
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает нецелесообразной попытку выведения миграционной службы из подчинения, возглавляемого им ведомства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.
«Я считаю, что это необъективное решение и считаю его не государственным. считаю, что работники Секретариата Президента в очередной раз подставили главу государства по многим точкам зрения (в этом вопросе – УНИАН)», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По его словам, в соответствии с украинским законодательством, должно существовать ведомство, которое будет заниматься вопросом миграции. «Есть миграционная служба, функции которой возложены на МВД. Кому непонятно, что в одних руках должно быть сосредоточено и задержание, и содержание, и депортация незаконных мигрантов?», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО, подчеркнув при этом, что миграционные службы во всех странах ЕС подчинены именно МВД.
В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в соответствии с постановлением Кабмина по этому поводу, которое было поддержано Советом национальной безопасности и обороны, в миграционной службе будут работать «люди без погон». Численность штата увеличится только на 50 человек.
В этом контексте министр подчеркнул, что «с точки зрения государственного подхода мы будем выполнять эти функции и надеяться на то, что Конституционный Суд как можно быстрее рассмотрит полностью очевидный и ясный вопрос и примет решение в интересах закона и порядка».
Как сообщал УНИАН, 14 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во второй раз остановил действие постановления Кабмина, которым Государственный департамент миграционной службы подчиняется Министерству внутренних дел Украины, и обратился в Конституционный Суд с представлением об определении конституционности принятого правительством документа.