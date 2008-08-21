Луценко хочет услышать от Ющенко, что Тимошенко - предательница

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что Президент Виктор ЮЩЕНКО должен высказаться по поводу обвинений премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос журналистов.

«Президент должен сказать свое слово. Нельзя жить в стране, где заместитель главы Секретариата (Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ) говорит, что премьер-министр Украины - изменник Украины», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он выразил убеждение, что «чем быстрее это сделает Президент, тем лучше будет для государства».

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что А.КИСЛИНСКИЙ должен доказать свои обвинения. «...Или КИСЛИНСКИЙ - герой Украины, если у него есть факты, или он негодяй и лгун», - сказал министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы о признаках государственной измены и политической коррупции в действиях Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, согласно имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий относительно пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

Премьер-министр отвергла обвинение Секретариата Президента в измене национальных интересов.

Сегодня СБУ получила от Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация, касающаяся деятельности Кабинета Министров Украины «во вред национальным интересам государства».