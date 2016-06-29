Волна увольнений в Одесской ОГА: с должности уходит первый заместитель главы

Об этом Жмак сообщил на своей странице в Facebook.

«До свидания, Одесса! Прошел год, и пора возвращаться домой. 1 июля - мой крайний рабочий день в Одесской ОГА», - написал он.

Официального сообщения самой ОГА пока нет, однако, как сообщил УНИАН информированный источник, заявление Жмака об увольнении уже подписано.

При этом на данный момент не удалось выяснить, подписано ли распоряжение о его увольнении.

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Как сообщал УНИАН, ранее свои должности в Одесской ОГА покинули и.о заместителей главы администрации Александр Боровик и Мария Гайдар.

52-летний Жмак служил в Афганистане, учился в Киевском национальном университете имени Шевченко, затем - в Италии и Швейцарии. Входил в наблюдательный совет «Киевстара». С 2011 года он был исполнительным директором «ТНК-ВР» в Украине и после ее поглощения «Роснефтью» возглавлял «Роснефть-Украина». На выборах в Киевсовет в 2014 году Жмак выступал единым кандидатом на Никольской Борщаговке в Киеве от «УДАРа», «Солидарности» и «Третьей украинской республики». Однако выборы он проиграл Александру Пабату.

С 1 июля 2015 года - первый заместитель главы Одесской областной государственной администрации.