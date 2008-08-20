Ехануров говорит, что готов отправить миротворцев на Кавказ

Украина и Министерство обороны Украины в случае соответствующих решений готовы направить миротворцев на Кавказ в составе многонационального контингента ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Севастополе заявил в прямом эфире телеканала „Бриз” министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.

„Если такое решение будет принято, то мы готовы выполнить эти задачи. Но нужно, чтобы решения были приняты”, - сказал министр обороны.

По мнению Ю.ЕХАНУРОВА, „Украина имеет очень серьезный международный опыт участия именно в этих вопросах. Более 30 тысяч военнослужащих Украины уже принимали участие в миротворческих операциях”, и „это очень ответственный и серьезный сектор нашей работы”.

Министр отметил, что сегодня свыше 600 военнослужащих разных военных специальностей находятся за пределами Украины и являются миротворцами. То есть, считает он, выполнению таких задач могут хорошо посодействовать именно украинский опыт и миролюбивая „украинская натура”.

В то же время, у Ю.ЕХАНУРОВА вызывают удивление „чисто пропагандистские вещи”, когда „всем расписаны задачи наперед, и нужно там рассказывать разные сказочки по телевидению”.

По его словам, „это делается для того, чтобы дискредитировать заранее (Украину и ее Вооруженные Силы - УНИАН), на всякий случай”.

„Но, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ, - Украина и Министерство обороны Украины готовы в случае соответствующих решений направить миротворцев”.