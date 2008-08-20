Бессмертный: деньги у Тимошенко есть, но получить их невозможно

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что правительство не в полном объеме предоставляет регионам субвенции.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Р.БЕССМЕРТНОГО по результатам проведенного сегодня селекторного совещания по вопросам подготовки к зиме.

По его словам, финансирование областей сегодня рассматривается не в экономическом, а, скорее, в политическом аспекте. Даже по такому важному вопросу, как ликвидация последствий наводнения, к которому приковано внимание чуть ли не всех государственных органов и граждан, финансирование было открыто только в понедельник, 18 августа, то есть больше чем через три недели после того, как начались соответствующие работы, сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Кроме того, по его словам, существуют области, которые также пострадали от паводков, но в них они не приобретали признаков стихийного бедствия. Тем не менее, таким областям, как Ривненская и Кировоградская в результате подтапливаний был нанесен ущерб. В случае Ривненской области, объем этого ущерба составил, по оценкам области, по меньшей мере 36 млн. грн. В то же время на ликвидацию последствий подтапливания для этой области предусмотрели всего 20 млн. грн.

Не в лучшем состоянии, отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, находятся области, которые обошла стихия. Целый ряд важных субвенций финансируются недостаточно или почти не финансируются. Среди них субвенция для информатизации и компьютеризации школ (уровень финансирования - 60%), субвенция на оснащение фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение автомобилей «скорой помощи» для сельских заведений здравоохранения (0%), на ремонт помещений социальной защиты (0%), на приобретение вагонов для коммунального электротранспорта (0%), на погашение задолженности в разнице в тарифах (14%), отметил заместитель главы Секретариата Президента.

По его словам, причины этого нефинансирования разные. Р.БЕССМЕРТНЫЙ привел пример относительно субвенции на погашение задолженности в разнице в тарифах, где порядок ее финансирования определяется постановлением Кабинета министров Украины №440 от 25 апреля 2008 года. В соответствии с этим постановлением области должны получить средства на погашение этой задолженности в соответствии с отдельным расчетом. В соответствии с этим расчетом, Винницкая область должна была получить в 2008 году 65 млн. грн., в то время как она ежемесячно получает максимум 2 млн. грн. Соответственно, за год она получит меньше 40% необходимых средств.

“Относительно других субвенций, источником финансирования которых является специальный фонд, то правительство при условии значительного перевыполнения общего фонда государственного бюджета должно было внести соответствующие изменения в бюджет, которые бы позволили возобновить это финансирование. Вместо этого сохраняется этот “обман спецфонда” - деньги вроде предусмотрены, а получить их невозможно”, - утверждает Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

При этом он отметил, что даже в Бюджетном кодексе предусмотрено обязательство правительства ежегодно при представлении бюджета отдельно обосновывать необходимость наличия в нем спецфонда.

Отдельная проблема, по словам заместителя главы Секретариата Президента, финансирование мероприятий в регионах по программам, которые предусмотрены для центральных органов исполнительной власти. “Типичный пример - финансирование программы “Школьный автобус”. Необходимые средства профинансированы для Министерства образования и науки, но школьных автобусов области так и не получили”, - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он заявил о недопустимости ухудшения условий жизни людей в регионах из-за борьбы за власть таким способом.

По словам заместителя главы Секретариата, вопрос возобновления финансирования субвенций находится на контроле Президента, и ввиду того, что до конца года осталось 4 месяца, правительство должно принять срочные меры для исправления ситуации.