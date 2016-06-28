Порошенко выступил за изменения к Конституции, которые бы закрепили право крымских татар на самоопределение в составе Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время торжественного заседания в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины.

Читайте такжеПорошенко: выборы на Донбассе должны состояться не под дулами боевиков, а в соответствии с украинским законом«Еще раз подчеркиваю, что мы должны начать процесс внесения изменений и дополнений в раздел 10 Конституции Украины, который называется «Автономная Республика Крым», - отметил Порошенко.

«Они (эти изменения) в полной мере вытекают из неотъемлемого права крымскотатарского народа на самоопределение в составе суверенного и независимого украинского государства - конечно и разумеется, что с полным обеспечением равных прав и гражданских свобод для этнических украинцев, русских и других этносов полуострова», - добавил президент.

Кроме этого, Порошенко отметил, что вопрос возвращения Крыма стоит на повестке дня, так же как и деокупация Донбасса.

«Так же как деоккупация Донбасса, на повестке дня стоит и вопрос возврата Крыма», - отметил Порошенко.

Кроме того, президент заметил, что соблюдение провозглашенных Основным законом основополагающих ценностей и осознание необходимости его совершенствования должны быть органично соединены в работе украинского парламента.