Конституционный Суд будет вершить судьбу коалиции

В четверг, 21 августа, Конституционный Суд Украины рассмотрит представление, касающееся вопроса существования коалиции в парламенте.

Об этом газете "Сегодня" заявил народный депутат от Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В частности, на открытом заседании будет рассматриваться представление, подписанное 105 депутатами от Партии регионов.

Издание напоминает, что оно было направлено в КС еще на прошлой сессии парламента после того, как из коалиции вышли депутат от БЮТ Игорь РЫБАКОВ и от НУ-НС Юрий БУТ.

Точку зрения «регионалов» будут представлять депутаты А.ЛАВРИНОВИЧ и Елена ЛУКАШ, от парламента в КС прибудут представитель БЮТ Андрей ПОРТНОВ и НУ-НС - Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Секретариат Президента будет представлять заместитель главы СП Марина СТАВНИЙЧУК.

"Это будет первое и единственное открытое заседание суда, после чего рассмотрение этого вопроса перейдет в закрытый режим. Решение, по всей видимости, примут где-то к середине сентября", — считает один из участников процесса, попросивший не называть его имени.

А.ЛАВРИНОВИЧ считает, что если КС вынесет решение в пользу "регионалов", то "в парламенте будет либо создана новая коалиция, или Президент назначит новые выборы".

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “ Наша Украина – Народная самооборона ”) о выходе из коалиции.

Во фракцию БЮТ входят 156 народных депутатов, во фракцию НУ-НС – 72 депутата. В парламентскую коалицию при ее создании не вступил член фракции НУ-НС Иван ПЛЮЩ. Таким образом, на время формирования коалиция насчитывала 227 депутатов. После выхода из ее состава двух человек количество коалициантов сократилось до 225.

Справка УНИАН. Согласно Конституции Украины, “конституционный состав Верховной Рады Украины – 450 народных депутатов Украины” (ст. 76).

В части 6 и 7 ст.83 Конституции Украины говорится: «В Верховной Раде Украины по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входят большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания Верховной Рады Украины, которое проводится после очередных или внеочередных выборов Верховной Рады Украины, или в течение месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины».

Часть 10 ст.83 определяет, что “ депутатская фракция в Верховной Раде Украины, в состав которой входят большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, предусмотренные этой Конституцией ”.