Политолог: Россия еще меньше готова к решению проблемы Крыма, чем Украина

Попытка разыграть «крымскую карту» является фарсом со стороны России, ведь последняя еще меньше готова к решению проблем Крыма, чем Украина, считает президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время круглого стола в режиме видеомоста с Москвой он сказал: “Сейчас много говорят о том, что в начале 90-х годов фактор Черноморского флота сыграл важную роль в возникновении независимого Украинского государства. Но сегодня российские и некоторые украинские политики и эксперты спекулируют на этой теме, ведь сейчас ЧФ России не может выступать условием существования Украины”.

Определяя возможные пути решения имеющегося конфликта вокруг Черноморского флота, А.ЕРМОЛАЕВ назвал необходимость взаимного пересмотра и переподписания Большого договора между Украиной и Россией о дружбе и сотрудничестве, в частности, в его части относительно условий базирования и деятельности ЧФ РФ.

Говоря о возможных намерениях и действиях России относительно контроля ситуации в Крыму, эксперт отметил, что “попытка разыграть крымскую карту является фарсом, ведь Россия еще меньше готова к решению его проблем, чем Украина”. “По крайней мере, крымско-татарское население более толерантно относится к украинскому проекту в связи с этим”, – объяснил А.ЕРМОЛАЕВ.