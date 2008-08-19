Гавриш слышал, что Тимошенко не дала четкого ответа Ющенко

В Совете национальной безопасности и обороны надеются, что внеочередное заседание, посвященное ходу и финансированию восстановительных работ, правительство проведет после 21 августа, когда сегодняшнее решение СНБО будет введено в действие указом Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после заседания СНБО сообщил первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ.

Он отметил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО в своем вступительном слове на заседании СНБО выразил надежду на то, что Кабмин проведет такое заседание в течение 24 часов. Однако, по словам С.ГАВРИША, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО «не дала четкого ответа на этот вопрос».

При этом С.ГАВРИШ подчеркнул, что никаких препятствий для проведения внеочередного заседания Кабмина на сегодняшний день нет. «В конце концов, думаю, что максимум послезавтра выйдет решение СНБО, введенное в действие указом Президента, которое будет обязательно (к выполнению – УНИАН) на всей территории Украины всеми должностными лицами. Таким образом, у Кабинета министров будет главная причина, чтобы провести такое заседание, посвященное именно этой теме», - подчеркнул С.ГАВРИШ.