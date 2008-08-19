В НУ-НС не хотят, чтобы ВР рассматривала грузинский вопрос
Слишком он серьезный...
Рассмотрение в Верховной Раде Украины вопроса о российско-грузинском конфликте не объединит народных депутатов и общество.
Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ (фракция «Наша Украина – Народная самооборона»).
По его словам, сегодня в парламенте необходимо рассматривать законопроекты, которые бы объединяли общество, которые касаются каждого гражданина.
Депутат подчеркнул, что «вопрос по Грузии очень серьезный, многогранный, и к нему нельзя относится однозначно».
«Сегодня, чтобы объединить парламент, объединить общество, давайте заниматься менее акцентированными вопросами», - подчеркнул К.КУЛИКОВ.
Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрировано два проекты заявлений по российско-грузинскому конфликту.