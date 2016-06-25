Последствия Brexit: Шотландия просит Брюссель остаться в ЕС и готовит соответствующие документы

Об этом она заявила по результатам внеочередного заседания правительства Шотландии в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

"Кабинет согласился искать возможности немедленно начать дискуссии с институтами ЕС и государствами-членами, чтобы изучить все варианты защиты места Шотландии в ЕС", - сказала Стерджен.

Кроме того, она собирается создать консультативную группу экспертов, которые будут консультировать ее по юридическим, финансовым и дипломатическим вопросам, поскольку она стремится продлить членство Шотландии в ЕС.

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Первый министр также сообщила, что ее кабинет согласился начать работу над законодательством, которое позволило бы опцию второго референдума о независимости.

"Мы готовы действовать решительно ради единства Шотландии и ее прогресса. Как я уже говорила вчера, второй референдум о независимости, несомненно является вариантом, который должен быть на столе и который фактически уже есть на столе", - заявила Стерджен.

Напомним, 62% избирателей Шотландии проголосовали за то, чтобы Британия осталась в ЕС.

На референдуме 2014 года шотландские избиратели отвергли идею о независимости Шотландии от Британии.

Тогда против независимости Шотландии проголосовали 55% граждан страны.

В апреле этого года глава шотландского правительства Никола Стерджен заявила, что Шотландия должна иметь право провести новый референдум о независимости, если Великобритания на референдуме решит выйти из состава Европейского Союза.