У Ющенко готовятся к эмоциональным заявлениям Тимошенко

Советник Президента Украины Лидия ПОРЕЧКИНА заявляет, что реакция представителей Блока Юлии Тимошенко на сообщение о поддержке лидера БЮТ, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО руководством России свидетельствует о намерениях уклониться от обсуждения содержания этой информации и скрыть ее суть за эмоциями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам Л.ПОРЕЧКИНОЙ, «Представители БЮТ, фактически, ни слова не сказали по сути приведенных фактов. Это похоже на постановку эффектов перед тем, как на сцене появится главная актриса, которая сегодня утром прилетела через Вену».

Она напомнила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отозвал Ю.ТИМОШЕНКО из отпуска, поэтому в ближайшее время стоит ожидать ее публичного появления.

«В последнее время кажется, что группа МЕДВЕДЧУКА и ее кремлевские кураторы ограничили политический маневр украинского премьера до критической точки. Вопреки национальным интересам Украины, и даже образа, который в течение последних лет ТИМОШЕНКО создавала у своих избирателей, она сознательно избегает комментариев и действий, касающихся самых проблематичных вопросов украинско-российских отношений и безопасности в регионе. Такую позицию придется оправдывать перед избирателями», - отметила Л.ПОРЕЧКИНА.

По мнению советника Президента, в ближайшее время следует ожидать эмоциональных заявлений со стороны премьер-министра или ее ближайшего окружения, но общество ожидает от премьера не эмоциональных обвинительных заявлений, а честного ответа на поставленные вопросы.

По словам Л.ПОРЕЧКИНОЙ, «лучшим ответом будет прекращение начатого при посредничестве В.МЕДВЕДЧУКА проекта сотрудничества с политическим руководством соседней страны во вред национальным интересам Украины. Иначе встает вопрос об искренности премьер-министра, совершенно иначе выглядит хроническое невыполнение ею и блоком ее имени коалиционного соглашения».