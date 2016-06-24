У Путина назвали переговоры с Нуланд в Москве по Украине "сверкой часов"

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН.

«Это традиционный обмен мнениями, традиционная сверка часов. Не являясь участниками «нормандского формата», американские коллеги таким образом получают информацию из первых рук от стран «четверки», - пояснил Песков.

«Такой прямой диалог весьма позитивен, чтобы была вся полнота понимания в Вашингтоне того, что происходит, что может весьма позитивно сказываться в целом на перспективах урегулирования», - добавил он.

На уточняющий вопрос УНИАН, могут ли быть приняты в ходе визита Нуланд какие-то решения, Песков ответил: «Нет, не могут».

При этом он сообщил, что на данный момент нет понимания конкретных сроков встречи глав стран «нормандской четверки».

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Как сообщал УНИАН, 21 июня во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Париже президент Франции Франсуа Олланд анонсировал очередную встречу лидеров стран "нормандской четверки". "Мы готовим новую встречу "нормандского формата" для того, чтобы еще больше усилить сдвиги и прогресс в выполнении Минских соглашений", - заявил Олланд.

В свою очередь в Кремле заявили, что не готовы ради «галочки» проводить встречу глав стран «нормандского формата». По словам Пескова, «юезусловно, и президент России, и другие участники «нормандской четверки», они постоянно готовы общаться, готовы проводить встречи и так далее. Вместе с тем, проводить встречи только ради того, чтобы поставить галочку о проведенном мероприятии… Нужны существенные подвижки в плане компенсации упущенного времени, в плане демонстрации готовности выполнять Минские договорённости, в первую очередь со стороны Киева».