Перед саммитом НАТО планируется новая встреча глав стран "нормандской четверки" - СМИ

Об этом пишет немецкая Stuttgarter Zeitung, ссылаясь на источники в немецком правительстве, передает РБК.

«Мы стремимся обеспечить создание нового своевременного издания Минского саммита», — сказали газете в правительственных кругах. Речь о четырехсторонней встрече, в которой должны принять участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, а также президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеПуть восстановления отношений ЕС с Россией начинается с Украины – Юнкер

По данным газеты, подготовительное совещание с участием представителей всех четырех государств прошло на прошлой неделе. В идеале встреча должна состояться до саммита НАТО, который пройдет в Варшаве 8-9 июля, чтобы снизить напряжение, отмечает издание.

В немецком МИДе подтвердили проведение на прошлой неделе совещания с участием представителей Германии, России, Франции и Украины, передает Die Welt. Германию на нем представляли статс-секретарь министерства Маркус Эдерер и эксперт по вопросам безопасности ведомства канцлера Кристоф Гойсґен.