После визита в Киев помощник госсекретаря США приехала в Москву (фото)

17:23, 23 июня 2016
Политика
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Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в Москву.

Фото УНИАН

Там ей предстоит принять участие в переговорах по Украине, пишет в своем Twitter пресс-секретарь американской дипмиссии Уильям Стивенс.

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"Нуланд обсудит следующие шаги по реализации Минских договоренностей с российской стороной", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее посольство США в Украине проинформировало, что Нуланд и старшие руководители управлений Совета национальной безопасности США Чарльз Купчан и Селест Волендер в среду, 22 июня, встретились в Киеве с Порошенко и украинскими высокопоставленными лицами.

22 июня в пресс-службе АПУ заявили, что "в графике президента Порошенко встреча с помощником госсекретаря США Нуланд не запланирована".

Во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием в Киеве Нуланд заявила, что планируется встреча президентов США и Украины Барака Обамы и Петра Порошенко в рамках саммита НАТО в Варшаве в начале июля.

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