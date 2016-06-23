После визита в Киев помощник госсекретаря США приехала в Москву (фото)

Там ей предстоит принять участие в переговорах по Украине, пишет в своем Twitter пресс-секретарь американской дипмиссии Уильям Стивенс.

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"Нуланд обсудит следующие шаги по реализации Минских договоренностей с российской стороной", - говорится в его сообщении.

Нуланд обсудит следующие шаги по реализации Минских договоренностей с российской стороной.https://t.co/zZTM4lKMOdpic.twitter.com/k5I7mN8m8z — Will Stevens (@WBStevens) June 23, 2016 A/S Nuland has arrived in Moscow & is on her way into town for meetings w Russian officials on Minsk implementation. pic.twitter.com/3IZR7hWJqO — Will Stevens (@WBStevens) June 23, 2016

Как сообщал УНИАН, ранее посольство США в Украине проинформировало, что Нуланд и старшие руководители управлений Совета национальной безопасности США Чарльз Купчан и Селест Волендер в среду, 22 июня, встретились в Киеве с Порошенко и украинскими высокопоставленными лицами.

22 июня в пресс-службе АПУ заявили, что "в графике президента Порошенко встреча с помощником госсекретаря США Нуланд не запланирована".

Во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием в Киеве Нуланд заявила, что планируется встреча президентов США и Украины Барака Обамы и Петра Порошенко в рамках саммита НАТО в Варшаве в начале июля.