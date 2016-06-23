Нуланд все-таки встретилась с Порошенко вчера в Киеве – посольство США

Как сообщает сайт посольства США в Украине, они обсудили программу реформ и выполнения Минских соглашений в поддержку "нормандского формата".

Также Нуланд встретилась с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, заместителем главы Администрации президента по вопросам внешней политики Константином Елисеевым и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

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"В ходе консультаций, которые были подробными и конструктивными, собеседники тщательно сосредоточились на требованиях безопасности в Минских договоренностях накануне визита американской делегации в Москву 23 июня", - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что американская сторона приветствовала твердую приверженность украинской власти к полному выполнению Минских договоренностей и подчеркнула, что санкции против РФ должны оставаться для достижения этой цели.

Как сообщал УНИАН, 22 июня в пресс-службе АПУ заявили, что "в графике президента Украины встреча Порошенко с помощником госсекретаря США Нуланд не запланирована".