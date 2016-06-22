Порошенко не будет встречаться с Нуланд во время ее визита в Киев
15:49, 22 июня 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко не будет встречаться с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд.
Нуланд прибыла в Киев, с Порошенко не будет встречаться / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины.
«В графике президента Украины Петра Порошенко встреча с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд не запланирована», - отмечают в пресс-службе.
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Как сообщал УНИАН, помощник госсекретаря США Виктория Нуланд сегодня прибыла с визитом в Киев.
Ожидается, что в Киеве Нуланд обсудит с представителями украинских властей ситуацию на востоке страны, реализацию Минских соглашений, а также вопросы двусторонних отношений
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