Порошенко не будет встречаться с Нуланд во время ее визита в Киев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины.

«В графике президента Украины Петра Порошенко встреча с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд не запланирована», - отмечают в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, помощник госсекретаря США Виктория Нуланд сегодня прибыла с визитом в Киев.

Ожидается, что в Киеве Нуланд обсудит с представителями украинских властей ситуацию на востоке страны, реализацию Минских соглашений, а также вопросы двусторонних отношений