Елисеев и Нуланд обсудили выполнение Минских соглашений

Собеседники подробно обсудили состояние имплементации Минских договоренностей и скоординировали подходы относительно дальнейших шагов, направленных на достижение устойчивого мира на Донбассе, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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"Особое внимание было уделено вопросам обеспечения выполнения положений Минских договоренностей в сфере безопасности, прежде всего обеспечение устойчивого и реального прекращения огня, вывод российских войск и техники, прекращения поставок российского вооружения и войск через временно неконтролируемый участок российско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Константин Елисеев и Виктория Нуланд подтвердили безальтернативность политико-дипломатического пути деоккупации Донбасса и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 22 июня помощник госсекретаря США Виктория Нуланд сегодня прибыла с визитом в Киев. В Киеве Нуланд обсудит с представителями украинских властей ситуацию на востоке страны, реализацию Минских соглашений, а также вопросы двусторонних отношений.