Визит премьера Канады в Украину перенесли на 2 дня

Визит премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину начнется на два дня позже, чем анонсировалось ранее.

Об этом сообщается на сайте президента Украины Петра Порошенко. Читайте такжеКубив видит Украину производственным центром для канадских компаний «11-12 июля Украину посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо», - говорится в сообщении. Ранее на этом сайте сообщалось, что Трюдо посетит Украину 9-11 июля.

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