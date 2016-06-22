Визит премьера Канады в Украину перенесли на 2 дня
18:21, 22 июня 2016Политика
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Визит премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину начнется на два дня позже, чем анонсировалось ранее.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте президента Украины Петра Порошенко.
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«11-12 июля Украину посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо», - говорится в сообщении.
Ранее на этом сайте сообщалось, что Трюдо посетит Украину 9-11 июля.
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