В Украину приедет премьер Канады

15:41, 20 июня 2016
Политика
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует посетить Украину 9-11 июля.

REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко.

"9-11 июля Украину посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, Трюдо посетит украинско-канадский деловой саммит, который открылся в Торонто.

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