Украина получила статус наблюдателя в Афросоюзе

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, 22 июня временный поверенный в делах Украины в Эфиопии Михаил Кириченко вручил аккредитационное письмо председателю Комиссии Африканского Союза Нкосазане Дламане-Зуме.

Статус государства-наблюдателя при Африканском Союзе будет способствовать поддерживанию Украиной более активного диалога с государствами Африки, прежде всего теми, которые не охвачены украинским дипломатическим присутствием, пояснили в МИД.

Кроме того, планируется использовать этот статус как дополнительный механизм решения приоритетных украинских внешнеполитических инициатив на международной арене, в частности в рамках членства Украины в Совете Безопасности ООН в 2016-2017 годах.

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Таким образом, на сегодня Украина имеет статус наблюдателя при двух организациях на африканском континенте – Африканском Союзе и Экономическом содружестве государств Западной Африки (ECOWAS).

Африканский союз - международная межправительственная организация, которая была основана 9 июля 2002 года. Она является правопреемником Организации африканского единства (ОАЕ). На сегодня АС объединяет все государства Африки, за исключением Марокко, с общим населением более 1 миллиарда человек. Штаб-квартира АС расположена в столице Эфиопии – Аддис-Абебе.

Статус наблюдателя в АС имеют 24 из 28 стран-членов ЕС. В течение 2010-2014 годов наблюдателями в АС стали Армения (2010), Азербайджан (2011), Грузия (2011), Латвия (2012), Эстония, Литва и Казахстан (2013), а также Беларусь (2014).