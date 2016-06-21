Порошенко назвал ряд условий для выборов на Донбассе и внесения изменений в Конституцию

Об этом глава государства заявил в интервью французскому телеканалу ITele.

По словам Порошенко, среди условий - российские войска должны быть выведены с территории Украины, миссия ОБСЕ должна иметь доступ к неконтролируемой части украинско-российской границы на Донбассе и другим зонам, где необходимо обеспечить вывод тяжелой техники и вооружения.

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"Во время 19-часовых переговоров в Минске, когда мы с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом пытались добиться от России конструктива и того, чтобы Владимир Путин подписал свои обязательства, львиной долей переговоров были именно задачи прекращения огня и сохранения жизней", - отметил президент Украины.

"Поэтому очевидно, что для внесения изменений в Конституцию есть предварительные условия. Российские войска должны быть выведены с территории Украины. Миссия ОБСЕ должна иметь доступ к неконтролируемой части украинско-российского корону и к другим зонам, в которых критически важно обеспечить вывод тяжелой техники и вооружения", - добавил президент.

И только после выполнения этих предварительных условий, по словам Порошенко, Украина может перейти к работе по организации выборов.

"Другой вопрос, что эти выборы должны быть свободными, демократическими и честными, но при нынешней ситуации это представляется невозможным", - резюмировал президент Украины.