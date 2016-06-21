Встреча глав стран "нормандской четверки": Порошенко предложил вопросы для обсуждения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом в Париже.

«Уверен в том, что эти вопросы могут быть обсуждены в ближайшее время на встрече в «нормандском формате» на высшем уровне», - заявил Порошенко.

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«У нас есть предложения по повестке дня (встречи лидеров стран «нормандской четверки» - УНИАН). Это обсуждение критериев безопасности и обсуждение полицейской вооруженной миссии ОБСЕ на оккупированной территории, это и освобождение заложников, это и формирование "дорожной карты" с уделением особого внимание вопросам последовательности и вопросам гарантий выполнения взятых на себя обязательств по Минскому процессу», - сказал президент.

Ранее в Кремле заявили, что проведение встречи «нормандской четверки» на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России в ближайшее время «вряд ли возможно», предпосылки могли бы возникнуть только в случае демонстрации украинской стороной готовности выполнять Минские соглашения.