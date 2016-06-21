Порошенко призывает ЕС продлить санкции против России
12:30, 21 июня 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко призывает Европейский Союз продлить санкции в отношении России.
Порошенко в очередной раз призвал Россию вывести свои войска с территории Украины / УНИАН
Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу ITele, сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Санкции - это эффективное давление на Россию. И они должны быть продлены», - цитирует президента его пресс-секретарь.
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Кроме того, Порошенко в очередной раз призвал Россию вывести свои войска с территории Украины.
Как сообщал УНИАН, комитет Постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) планирует во вторник, 21 июня, рассмотреть вопрос продления секторальных санкций в отношении России в связи с ее действиями в Украине.
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