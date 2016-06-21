Нардеп сообщил об обыске у Ляшко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сообщает Олег Ляшко (его страницу заблокировали): Сегодня день рождения моей мамы...Ко мне домой пришли с обыском", - цитирует Ляшко Лозовой.

Вместе с тем, стоит отметить, нардеп не указал, кто именно проводит обыск и по каким причинам.