Нардеп сообщил об обыске у Ляшко

09:13, 21 июня 2016
Политика
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Народный депутат Андрей Лозовой сообщил об обыске в квартире лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Олег Ляшко Радикальная партия / УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сообщает Олег Ляшко (его страницу заблокировали): Сегодня день рождения моей мамы...Ко мне домой пришли с обыском", - цитирует Ляшко Лозовой.

Вместе с тем, стоит отметить, нардеп не указал, кто именно проводит обыск и по каким причинам.

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