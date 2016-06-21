Нардеп сообщил об обыске у Ляшко
09:13, 21 июня 2016Политика
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Народный депутат Андрей Лозовой сообщил об обыске в квартире лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.
Нардеп не указал, кто именно проводит обыск у Ляшко / УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Сообщает Олег Ляшко (его страницу заблокировали): Сегодня день рождения моей мамы...Ко мне домой пришли с обыском", - цитирует Ляшко Лозовой.
Вместе с тем, стоит отметить, нардеп не указал, кто именно проводит обыск и по каким причинам.
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