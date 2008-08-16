Российских миротворцев в Южной Осетии усилят танками

Миротворческая группировка российских войск на территории Южной Осетии будет увеличена и усилена тяжелой бронетехникой, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Николая Уварова.

Ранее в Южной Осетии находились 1500 миротворцев по 500 человек от Грузии, России и Южной Осетии, которые были вооружены легким стрелковым оружием.

Однако, по словам Уварова, Россия учтет опыт недавнего вооруженного конфликта: в помощь миротворцам придадут танки, а грузинских миротворцев вообще не пустят в Южную Осетию.

"Предателей, которые стреляли в своих же миротворцев, мы больше не пустим", - сказал Уваров. По данным российской стороны, с началом вооруженного конфликта грузинские миротворцы не только не пытались развести враждующие стороны, но открыли огонь по российским миротворцам.

Как отметил Николай Уваров, увеличение численности миротворцев и развертывание в Южной Осетии бронетехники, в том числе танков, не противоречит плану мирного урегулирования из шести пунктов, который был предложен президентом Франции Николя Саркози и одобрен РФ, Грузией, Южной Осетией и Абхазией.

По словам Уварова, шестой пункт соглашения предусматривает поиск путей для обеспечения стабильности и безопасности в Южной Осетии. "Развертывание соединения или целой группировки как раз подпадает под этот пункт", - добавил он.