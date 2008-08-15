В заявлении БЮТ нет ни слова "Грузия", ни слова "Россия"

Парламент Украины должен сделать все возможное, чтобы наше государство не было втянуто в конфликт в Южной Осетии ни на чьей стороне. Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Верховной Раде Украины по поводу заострения ситуации в Южной Осетии.

Как отмечается в документе, фракция БЮТ, как и все украинское сообщество, глубоко обеспокоена резким заострением конфликта в Южной Осетии. В результате действий конфликтующих сторон пролилась кровь мирного населения.

Фракция БЮТ отмечает необходимость немедленного прекращения любых попыток силовыми методами разрешить конфликтную ситуацию в Южной Осетии. Последующая эскалация вооруженного противостояния, которое уже вышло за все рамки международного правового поля, может привести к нарушению баланса коллективной безопасности не только в отдельном регионе, но и во всем мире.

Фракция резко осуждает использование оружия, как средство разрешения региональных конфликтов. “Мы призываем обе стороны конфликта стать на путь мирных договоренностей в рамках международного права”, идет речь в заявлении.

Фракция БЮТ отмечает, что каждая страна постсоветского пространства прошла свой путь становления государственности. Большинство стран получили свою независимость и суверенитет без кровопролития, но на территориях этих государств остаются проблемные регионы, которые получили статус «замороженных» конфликтных территорий и нуждаются в особенно толерантном подходе и отношении.

По убеждению фракции, игнорирование любыми странами норм международного права, устава ООН, нарушения Хельсинского соглашения, несоблюдение положений коллективной безопасности и желание силовыми методами разрешать конфликтные ситуации может привести к цепной реакции, поляризации мирового сообщества и глобальным конфликтам.

“Всяческие попытки под любыми надуманными демократическими лозунгами урегулировать ситуацию в конфликтных этнических зонах силовыми методами могут привести к необратимым последствиям. Именно поэтому мы призываем конфликтующие стороны немедленно прекратить все военные действия, сесть за стол переговоров с привлечением представителей мировой общественности, международных организаций и продолжать их до окончательной отработки четких путей выхода из критической ситуации”, идет речь в заявлении.

Фракция БЮТ готова делегировать своих представителей к участию в миротворческой деятельности в зоне конфликта и выступает за формирование масштабной международной программы восстановления регионов, которые пострадали во время военного противостояния.

Фракция отмечает необходимость создания системы действенной коллективной безопасности в Европе при участии Украины с целью предотвращения возникновения новых военных конфликтов на проблемных территориях.

“Парламент Украины должен сделать все возможное, чтобы наше государство не было втянуто в конфликт на стороне ни одного из участников (конфликта). От этого будет зависеть эффективность миротворческой деятельности Украины”, идет речь в заявлении.

Безотлагательным заданием для нашего государства является завершение переговоров и проведение окончательной делимитации и демаркации государственных границ Украины.

По убеждению фракции БЮТ, конфликт в Южной Осетии должен расцениваться украинским политикумом не как очередной повод для взаимных обвинений своих оппонентов, раскола общества, а как консолидирующий стержень формирования четкой, прозрачной и понятной для мирового сообщества внешней политики нашего государства.

В заявлении отмечается, что фракция БЮТ полностью поддерживает действенную позицию правительства, которое без лишних пиар-мероприятий четко обеспечило эвакуацию украинских граждан из зоны конфликта и доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.

В то же время фракция БЮТ считает “недопустимым и безответственным произнесение определенных, безграмотных по содержанию заявлений, отдельными политиками и чиновниками Секретариата Президента, которые пытаются делать пиар на крови погибших людей и на трагедиях народов, которые проживают в зоне конфликта”.