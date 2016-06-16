Савченко о президентских амбициях: если мне народ скажет, буду баллотироваться

По ее словам, в идеале она видит в будущем молодую новую власть без каких-либо политиков из прошлого, передает "Украинская правда".

"Но сейчас я вообще не трачу время на такие мысли, что будет, если я стану президентом, и кто будет в это время в премьерском кресле. У меня на эти фантазии нет времени. Или вы думаете, что я в тюрьме о такой ерунде фантазировала?" - утверждает Савченко.

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Теперь, утверждает политик, ее мысли заняты тем, сколько у нее текущих встреч, где находится тот или иной заложник, и кому можно позвонить, чтобы его вытащить.

Но вместе с тем она заявила, что будет учитывать мнение народа, когда начнется президентская кампания.

"Если мне народ скажет, что мне нужно баллотироваться, буду баллотироваться. Ведь может баллотироваться кто угодно", - подытожила Савченко.

Ранее нардеп Савченко заявляла, что в Украине назрела необходимость проведения внеочередных парламентских выборов.