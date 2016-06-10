Савченко: украинцы заслуживают на лучшее правительство

Об этом в пятницу, 10 июня, заявила народный депутат Надежда Савченко в интервью агентству Associated Press, передает Deutsche Welle.

По мнению Савченко, выборы помогут влить "свежую кровь" в политику.

Читайте также"Люди не вечны": Савченко рассказала, когда можно будет сотрудничать с Россией

"Украинцы заслуживают на лучшее правительство, чем то, которое они имеют сейчас", - заявила она. Впрочем, Савченко не уточнила, когда именно, по ее оценкам, следует провести выборы в парламент. Свои отношения с президентом Порошенко она описала как "деловые".

Кроме того, добавила Савченко, Соединенным Штатам Америки и их союзникам следует усилить давление на Россию, чтобы заставить ее предложить мир Украине. По мнению депутата, такой шаг поможет предотвратить опасность следующей мировой войны.

В то же время она подтвердила свою готовность вести переговоры с боевиками, чтобы обсудить условия обмена пленными. Тех боевиков, которые не совершали военных преступлений, можно амнистировать, считает Савченко.