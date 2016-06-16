"Слышу я всех": Савченко рассказала, кто консультирует ее по политическим вопросам

Недавно освобожденная из РФ Савченко заявила, что ее не надо консультировать, ей надо помогать, передает "Украинская правда".

Отвечая на вопрос, с чьим мнением она считается, депутат заверила, что считается с мнением каждого человека. "Я не могу сказать, что слепо прислушиваюсь к чьей-то мысли, нет. Но слышу я всех", - рассказала Савченко.

Кроме того, нардеп объяснила ситуацию относительно того, что по отдельным вопросам ее консультировал ее адвокат Марк Фейгин.

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"Марк Фейгин был политиком, некоторое время был депутатом Госдумы. Он мне говорил: "Надя, ты не понимаешь, что политика – это страшная штука, грязная, там надо делать то и то". Да, я его слушала и делала по-своему", - рассказала нардеп.

Также Савченко прокомментировала свою речь с трибуны Верховной Рады относительно изменений в Конституцию и судебной реформы, заверила, что к ней ее никто не готовил.

"Я сразу была против этого закона, поэтому вышла и сказала то, что я думаю. Что вносить изменения в Конституцию – это пробоина, что закон достаточно сырой, чтобы ради него разрушать Конституцию. Я сказала от души то, что думала", - утверждает депутат.

Ранее Савченко рассказала о первых впечатлениях от работы в парламенте.По ее словам, работа в парламенте напоминает ей "базар", а некоторые депутаты как "школьники, которые ленятся".