Савченко о первых впечатлениях от работы в Раде: напоминает "базар"

Как передает корреспондент УНИАН, Савченко отметила, что работа в парламенте напоминает ей "базар", а некоторые депутаты как "школьники, которые ленятся".

"Есть такие, которые сачкуют, им просто лень работать", - сказала она.

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Кроме того, депутат отметила, что у нее такое впечатление, что она в парламенте "сидела и работала давно".

"Я сориентировалась, меня это не пугает абсолютно. Мне труднее сейчас будет к людям выйти, а здесь с ними мне совсем не страшно, нетрудно и абсолютно нормально", - сказала парламентарий.

Напомним, 31 мая Савченко побывала Раде. Нардеп сняла собственное изображение с трибуны, вспомнила погибших на Майдане и Донбассе, а также спела гимн.