В Нашей Украине радуются, что так вовремя сказали “НАТО - Да!”

Последние события в Грузии еще раз свидетельствуют, что Украине необходимо интегрироваться в евроатлантическую систему коллективной безопасности и активизировать работу по предоставлению нашей стране Плана действий по членству в НАТО, заявил председатель «Народного Союза Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУНС, по его словам, “кампания “НАТО - Да!”, которую проводит "Наша Украина", является исключительно своевременной - именно сейчас, как никогда, украинцам нужно знать правду о системе безопасности Европы”.

Как сказал В.КИРИЛЕНКО, «партия "Наша Украина" - единственная политическая сила, которая проводит такую информационную кампанию».

«Мы считаем, что эта информация сейчас является жизненно важной для украинцев, и сделаем все, чтобы каждый гражданин сделал сознательный выбор в интересах НАТО, руководствуясь пониманием сути европейской безопасности, а не устаревшими советскими стереотипами», - подчеркнул председатель «Нашей Украины».