МИД России свалил ответственность за ситуацию в Южной Осетии на США

В Москве обратили серьезное внимание на заявление президента США Джорджа Буша, сделанное накануне в Белом доме по ситуации на Кавказе, сообщает МИД России.

«Вызывает сожаление, что американская сторона по-прежнему отказывается признать реальную причину произошедшего, заключающуюся в том, что режим Михаила Саакашвили в нарушение всех своих международных обязательств развязал войну против югоосетинского народа», – цитирует заявление МИД Газета.ру.

«Россия, которая помогла остановить эту войну и принудить грузинские власти к миру, скорбит по погибшим в ходе конфликта, отдавая дань памяти всем, кто заплатил страшную цену за преступную авантюру режима Саакашвили. Нельзя забывать и о том, что ответственность за произошедшее несут и те, кто ради реализации своих политических проектов в течение многих лет вооружал и обучал грузинскую армию, вырабатывал у тбилисского режима комплекс вседозволенности и безнаказанности», – отмечает российский МИД.