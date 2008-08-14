Кучма рассказал о "грубой ошибке украинской дипломатии"

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что Украина допустила грубую ошибку, фактически став стороной российско-грузинского конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, такую позицию Л.КУЧМЫ озвучил сегодня на круглом столе «События в Южной Осетии: реакция украинского общества», организованном общественно-политическим объединением «Украинский форум», председатель Форума Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

Он отметил, что Л.КУЧМА в связи с юбилеем находится сейчас далеко за пределами Киева, поэтому свою реакцию попросил передать через него.

В частности, как отметил Л.КУЧМА, слова которого процитировал В.СЕМИНОЖЕНКО: «Украина имела уникальный шанс выступить эффективным посредником в урегулировании осетино-грузинского конфликта, имея стратегические, добрососедские отношения как с Россией, так и с Грузией. Вместо этого Украина де-факто стала стороной этого конфликта. Это грубая ошибка украинской дипломатии».