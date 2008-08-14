"Двойные граждане" Украины могут стать поводом для войны с Россией?
Гриценко провел параллели
Отечественным спецслужбам необходимо выяснить, сколько украинцев имеют двойное гражданство.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО после сегодняшнего заседания комитета, на котором рассматривался вопрос, касающийся конфликта между Россией и Грузией.
В частности, А.ГРИЦЕНКО отметил, что формальной причиной участия России в вооруженном конфликте против Грузии была необходимость защиты своих граждан, которые проживают на территории Южной Осетии.
«Такая ситуация не может не тревожить и Украину, ведь представляет угрозу для национальной безопасности государства», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.
В связи с этим он отметил необходимость выявления украинскими компетентными органами лиц, которые незаконно имеют двойное гражданство.