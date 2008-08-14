Кравчук хочет посмотреть, как Ехануров остановит российские корабли

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что не пустить в Украину корабли Черноморского флота Российской Федерации можно, только открыв по ним огонь.

Об этом он сказал в интервью газете «День», опубликованном сегодня.

Л.КРАВЧУК назвал такой сценарий недопустимым.

В частности, комментируя заявления МИД о возможном недопуске в Украину кораблей ЧФ РФ, Л.КРАВЧУК заметил, что такая возможность действительно предусмотрена нормативными документами. По его словам, когда государство, которое базирует свои воинские части на территории другой страны, хочет использовать эти силы в войне против кого-то, оно должно было поинтересоваться позицией Украины. «Но, во-первых, в этом случае мы не знали, будет ли это государство использовать свои корабли с военной целью, но сделали такое заявление предварительно. Это является некорректным», - сказал он.

Также, по мнению Л.КРАВЧУКА, не стоит раздувать вопрос о выводе ЧФ до 2017 года. “По моему мнению, в этом случае заявление должно было быть несколько другим. Мы должны были четко заявить, что мы - мирное государство, которое исповедует принцип нейтралитета, и мы не хотим быть втянутыми ни в один из конфликтов, поэтому мы обращаемся к международным организациям, к судам, которые должны помочь нам определиться с базированием российского флота. Если говорить, то нужно говорить по сути, говорить уверенно и серьезно. А сказать, что мы не пустим ЧФ? Знаете, вот я очень хочу, чтобы Юрий ЕХАНУРОВ (министр обороны) объяснил мне, каким образом он собирается не пустить российские корабли в Севастополю? Он что, откроет огонь по кораблям, когда они будут идти?”, - заметил первый Президент Украины.

Л.КРАВЧУК подчеркнул, что тему вывода Черноморского флота необходимо развивать в соответствующих нотах, адресованных России и ряду других стран. Он напомнил, что в Будапештском соглашении отмечено, что ядерные государства выступают гарантом нашей безопасности. “Почему бы нам не обратиться к этим странам и не сказать: вы - гарант, мы - мирные люди, а нас хотят втянуть в войну, не допустите этого. Это и есть позиция, а говорить о том, что мы поставим какие-то ограждения, не пустим российские корабли? Я не вижу механизма. Если это начать каким-то образом выполнять, выстраивать препятствия и тому подобное, то ситуация следующая: российские корабли во главе с огромным крейсером «Москва» идут в Севастополь, и если придерживаться заявленного принципа, что нужно делать? Огонь!”, - отметил он.

“Поверьте мне: как только будет сделан первый выстрел, мы получим очень быстрый и очень мощный ответ на все, что хотим, и чего не хотим. Я веду к тому, что у власти должны быть спокойные, уравновешенные, грамотные, толерантные люди, которые думают о нациях, а не об амбициях. Каждое слово, каждая запятая, каждая точка в документах, особенно когда в этих документах речь идет о военных действиях, конфликтах, горячих точках, должны быть внимательно выверены, выписаны, выдержаны в принципах самых высоких гарантий международных документов”, - заметил Л.КРАВЧУК.

Он подчеркнул, что нельзя себе позволять говорить на таком уровне о таких вещах, зная, что это не будет выполнено.