Учения НАТО как "подготовка к разделу" Украины и "атаки" ВСУ на Донбассе - обзор роспропаганды

Основными темами пропаганды стали изображения украинцев как нелюдей, "разоблачение истинных намерений НАТО" накануне саммита Альянса в Варшаве, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на новый выпуск DisinfoReview.

В обзоре обращается внимание на увеличение дезинформации об Украине. Кремлевские СМИ опять говорят о "фашистах" и "нацистах" в Киеве.

На шоу Петра Толстого на Первом канале главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера обвинили в попустительстве "нацистского переворота" на Майдане. На этом же шоу украинская армия и разведка были названы нелегальными организациями, роспуска которых требуют Минские соглашения.

Российские пропагандисты продолжают также тренд на изображение украинцев как нелюдей. Одно из про кремлевских СМИ заявляет, что органы даже легко раненых украинских солдат изымаются для трансплантации. Кроме того, распространяются фейки об атаках с украинской стороны.

Отмечается, что увеличение дезинформации об Украине вызывает обеспокоенность на фоне сообщений об увеличении количества российских танков на Донбассе.

Читайте также"Фашистская песня" Джамалы и "попытки США окружить РФ": обзор пропаганды в пророссийских СМИ

Кроме того, российская пропаганда с приближением саммита НАТО в Варшаве продолжает разворачивать тему "агрессии альянса по отношении к России". Дезинформация насчет обещания НАТО не расширяться на восток, что игнорирует суверенное право стран на вступление в любое объединение, была повторена по крайней мере на английском, русском, чешском и словацком языках.

Чешские рупоры Кремля заявили на этой неделе, что Словакия находится под диктатом НАТО и что Альянс размещает ядерное оружие в восточноевропейских странах.

Сайт Politikus.ru описывает учения НАТО как подготовку к разделу Украины западными соседями. Более того – на этом Альянс не остановится – бывший генерал российской разведки Леонид Решетников утверждает, что НАТО готовит нападение и на Россию.

В предыдущих обзорах главными целями роспропаганды были ЕС, НАТО, США, Украина и Турция. На этой неделе активизировались роспропагандисты и в грузинских медиа. Так, были сообщения о том, что США финансируют террористов в Сирии, Бельгия поставляет в Грузию отравленную замороженную курятину и посол США в Грузии Ян Келли фактически руководит страной.