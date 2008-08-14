Кравчук: приезжает Лужков и мяукает здесь у нас о Крыме...

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК убежден, что сегодня ставить вопрос о выходе из Украины определенных областей, в том числе и Крыма с правовой точки зрения невозможно.

Об этом он сказал в интервью газете “День”, опубликованном сегодня.

Л.КРАВЧУК отметил, что в свое время Украина сделала все, чтобы выйти из Советского Союза, строго соблюдая Конституцию и международные нормативы.

«Знаете, когда мне сегодня говорят, мол, а вдруг завтра Донецк, Крым или Луганск захочет заявить, что они идут в Россию, что тогда? Так вот тогда я подниму архивы и скажу, что в 1991 году в Донецкой области за независимое украинское государство проголосовали 65% жителей. Не было ни одной территории (в том числе Крым и даже Севастополь), где проголосовали бы за независимость Украины с результатом меньше 50 процентов. Я им покажу эти документы, утвержденные и зафиксированные в ООН и других международных структурах», - отметил Л.КРАВЧУК.

По его словам, поэтому для Украины сценарий, который сегодня кое-кто прогнозирует для государства, не подходит. “Мы просто идеально вышли на международные нормы! Повторяю: мы - независимая Украина, достигнутая референдумом, и мы завоевали свою независимость, строго соблюдая Конституцию и международные принципы. Так что мы в этом плане чистые как кристалл, и здесь комар носа не подточит, каким бы тонким этот нос ни был! Я каждому изложу на бумаге, в документах цифры и скажу: «Видишь? Не повылезало?»... Вот, скажем, приезжает ЛУЖКОВ (мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ – УНИАН) и мяукает здесь у нас о Крыме. Ну и пусть себе мяукает, мы в этом плане очень строго очерчены”, - отметил Л.КРАВЧУК.

В то же время, по его словам, есть один момент: необходимо иметь в Крыму во всех ключевых должностях людей государственных, людей-патриотов, людей, которые защищают Украину и Крым. “Именно здесь необходимо действовать уже сегодня. А делать вид, что мы влияем на мировые процессы? Вы знаете, я — реалист, и я не хочу, чтобы наши люди обманывались, хотя, безусловно, такая иллюзия величия радует нацию”, - заметил он.