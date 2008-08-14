Немыря: Криль делает свои заявления в Киеве на даче, а я в Тбилиси

Вице-премьер-министр, специальный представитель украинского правительства в Грузии Григорий НЕМЫРЯ называет безответственными обвинения лидера партии “Единый Центр” Игоря КРИЛЯ в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в связи с событиями на Кавказе.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

“КРИЛЬ делает заявления в Киеве на даче, а я в Тбилиси делаю то, что должно делать правительство в сложившейся ситуации”, – сказал Г.НЕМЫРЯ. “Я расцениваю заявление КРИЛЯ, который никогда не был экспертом в сфере внешней политики и международных отношений, как безответственное и направленное на поиск собственной выгоды”, – заявил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 августа, И.КРИЛЬ заявил, что из-за амбиций премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Украина может утратить свой суверенитет. По его мнению, “Ю.ТИМОШЕНКО беспокоит то, как удовлетворить российское руководство, заручившись его поддержкой в предстоящей президентской кампании, а не теми шагами, которые могут сделать невозможным повторение грузинского варианта в Украине”. “Поэтому, уже почти неделя с начала конфликта, премьер-министр Украины... молчит и делает вид, что для Украины события на Кавказе из разряда второстепенных, вместо того, чтобы подписать и обнародовать уже принятые правительством Украины постановления о деятельности Черноморского флота России на территории Украины”, - заявил И.КРИЛЬ.