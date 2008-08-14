Лондон: никакого постсоветского пространства нет

Британский министр иностранных дел Дэвид Милибэнд назвал некорректным термин "постсоветское пространство", сообщается на сайте BBC.

"Советского Союза больше не существует, и нет никакого постсоветского пространства", - заявил Милибэнд в интервью для BBC Russia. Министр также осудил действия России в ходе грузино-осетинского конфликта.

По мнению Милибэнда, Европейскому Союзу следует пересмотреть отношения с Россией. Он заверил граничащие с Россией страны, что международное сообщество проследит за сохранностью их суверенитета.