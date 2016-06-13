В Раде требуют отчета главы НАБУ Сытника

Выглядит так, что НАБУ занимается продуцированием громких заявлений, а не расследованием реальных дел, сказал Гузь в комментарии Gazetа.uа.

По его словам, за полгода работы НАБУ смогло передать в суд только 14 дел, причем половина из них - о судьях невысокого ранга.

"Между тем, общество уже измучилось ждать, когда НАБУ займется коррупционерами из окружения Януковича, которые сидят в парламенте. Или возьмется за взяточников, проникших в новую власть", - отметил нардеп.

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"В НАБУ на высоких зарплатах работает 500 сотрудников, зарплата господина Сытника в мае составила 121 958 грн. На этот год Верховная Рада выделила на работу этого органа почти полмиллиарда гривен. Но руководитель НАБУ Артем Сытник только рассказывает о том, как его ведомству мешает ГПУ, или требует для бюро новых полномочий вроде права прослушивать разговоры", - отметил Гузь.

В связи с этим, отмечает депутат, глава НАБУ Артем Сытник должен прийти в Верховную Раду и отчитаться о конкретных результатах своей работы за полгода.

"Иначе в конце года спросят не только с НАБУ, но и с Верховной Рады, которая выделяет такие средства на борьбу с коррупцией", - сказал Гузь.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Сытник рассказал, что НАБУ на сегодняшний день расследует 148 уголовных производств.