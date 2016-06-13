ГПУ обнародовала видео задержания экс-руководителя компании Курченко

13:08, 13 июня 2016
Политика
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Генеральная прокуратура Украины обнародовала видео задержания и объявления подозрения Андрею Кошелю – экс-руководителю компании СЕПЕК, которой владел бизнесмен Сергей Курченко.

гпу генпрокуратура прокуратура / УНИАН

Соответствующую запись ГПУ сделала на своей странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, Кошеля задержали при попытке выезда в Польшу. Во время обыска у него нашли клинок с гравировкой "Служба безопасности Президента РФ".

Кошель является фигурантом уголовного дела, которое касается продажи сжиженного газа на спецаукционах.

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