ГПУ обнародовала видео задержания экс-руководителя компании Курченко
13:08, 13 июня 2016Политика
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Генеральная прокуратура Украины обнародовала видео задержания и объявления подозрения Андрею Кошелю – экс-руководителю компании СЕПЕК, которой владел бизнесмен Сергей Курченко.
Кошеля задержали при попытке выезда в Польшу / УНИАН
Соответствующую запись ГПУ сделала на своей странице в Facebook.
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Как сообщал УНИАН, Кошеля задержали при попытке выезда в Польшу. Во время обыска у него нашли клинок с гравировкой "Служба безопасности Президента РФ".
Кошель является фигурантом уголовного дела, которое касается продажи сжиженного газа на спецаукционах.
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