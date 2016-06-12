В Харькове отметили День независимости РФ церемонией "похорон" чучела Путина (фото, видео)

В Харькове активисты отметили День независимости России проведением церемонии “похорон” чучела президента РФ Владимира Путина.

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Как передает корреспондент УНИАН, около 30 активистов с флагами Украины, плакатами “Путин, всё” и погребальными венками из колючей проволоки пронесли гроб с чучелом президента России Владимира Путина от улицы Пушкинской до здания Генконсульства России в Харькове на улице Максимилиановской.

Шествие с гробом сопровождал духовой оркестр, который играл и похоронный марш, и песню фанатов про Путина.

По словам представителя «Правого сектора» Юрия Лихоты, для России празднование Дня независимости является абсурдом, поэтому харьковские активисты абсурдным образом решили поздравить россиян.

“От кого они были зависимы? От монголо-татар?”, - возмутился активист.

Участники шествия оставили гроб с чучелом Путина напротив главного входа в здание консульства, на проезжей части улицы Максимилиановской.

Вход в здание Генконсульства охраняли более 200 сотрудников полиции и Национальной гвардии.

Во время шествия движение транспорта по улице Максимилиановской было перекрыто.

Оставив гроб возле Генконсульства, активисты разошлись. Никто из российских дипломатов к участникам акции не выходил.