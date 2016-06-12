Посол Литвы объяснил, что НАТО может дать Украине

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал посол Литвы в Украине Марюс Януконис.

Он отметил, что вырос уровень сотрудничества Украины с НАТО.

"Происходит больше событий, больше украинских военных проходят обучение по стандартам НАТО, больше военных участвуют в совместных учениях. Происходит серьезная реформа украинского Министерства обороны и всей системы обороны. Я думаю, что да, Украина приближается к НАТО и к стандартам НАТО", — считает Януконис.

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"Украина может рассчитывать на поддержку, на участие в программах НАТО, получении опыта от НАТО и модернизацию своей системы обороны и Вооруженных сил", — заявил посол Литвы.

По его словам, НАТО — это ведь не только военные дела, не только оборона, но и еще множество различных программ.

"Это наука, охрана окружающей среды, и многие другие сферы. К сожалению, не все люди об этом знают", — добавил Януконис.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у власти есть амбиции к 2020 году вывести украинскую армию к стандартам НАТО.