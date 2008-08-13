Криль: из-за амбиций Тимошенко Украина может потерять суверенитет

Лидер политической партии “Единый Центр”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ заявляет, что из-за амбиций премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Украина может утратить свой суверенитет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра” об этом он сказал, комментируя “бездеятельность правительства Ю.ТИМОШЕНКО и непонятные действия украинской оппозиции относительно вооруженного конфликта на территории Грузии”.

«Украина более 300 лет шла к своей независимости, и через 18 лет после ее обретения, из-за личных амбиций главных украинских политиков, находится на пороге утраты суверенитета Украинского государства» - заявил И.КРИЛЬ.

«События в Грузии далеко не второстепенны для Украины. Имперские амбиции российского руководства начинают воплощаться в конкретные шаги. Грузия – это лишь начало. Следующей будет Украина. Сегодня это становится очевидным. Об этом открыто заявляют политики как в Украине, так за ее границами», - отметил он.

И.КРИЛЬ считает, что «предотвратить угрозу военных действий на территории Украины, которые зацепят каждую украинскую семью, может лишь консолидированная позиция главных украинских политиков и политических сил».

«Но, к сожалению, наши главные политические игроки сегодня больше проникаются своими личными планами, которые, в первую очередь, направлены не на защиту национальных интересов Украины и ее народа, а на удовлетворение их амбиций, связанных со следующими президентскими выборами», - отметил председатель “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ уверен, что «ТИМОШЕНКО с БЮТом больше беспокоятся о том, как удовлетворить российское руководство, заручившись его поддержкой в следующей президентской кампании, а не теми шагами, которые могут сделать невозможным повторение грузинского варианта в Украине».

«Потому, уже почти неделя с начала конфликта, премьер-министр Украины, забравшись на отдых на один из островов Средиземного моря вместе со своими соратниками из СДПУ(о), молчит и делает вид, что для Украины события на Кавказе - из разряда второстепенных, вместо того, чтобы подписать и обнародовать уже принятые правительством Украины постановления относительно деятельности Черноморского флота России на территории Украины» - утверждает народный депутат.

По его мнению, «потому и коммунисты с Партией регионов, действуя в том же ключе, организуют митинги и пикеты на юге и востоке Украины, направленные на поддержку имперских амбиций российского руководства».

«Остаются открытыми два вопроса. Первый – как Ю.ТИМОШЕНКО, П.СИМОНЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ будут делить поддержку российской правящей верхушки на следующих президентских выборах в Украине. Второй – доколе украинские граждане будут верить украинским политикам, которые за поддержку их личных амбиций готовы продаваться и продавать как национальные интересы Украины, так и интересы каждого ее гражданина», - добавил И.КРИЛЬ.