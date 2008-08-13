Ющенко: процесс нормализации ситуации в Грузии начался

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что план мирного урегулирования южноосетинского конфликта будет принят в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он заявил во вторник поздно вечером в интервью украинским и зарубежным журналистам в Тбилиси после митинга в поддержку единства Грузии.

«Самое главное, о чем сегодня можно говорить, - процесс нормализации ситуации начался», - отметил глава государства. По мнению В.ЮЩЕНКО, сегодня уже есть сигналы, позволяющие говорить об определенном прогрессе в этом направлении и надеяться на успешное решение конфликта.

Говоря о запланированной встрече в Тбилиси лидеров демократических стран, Президент Украины отметил: «Наша цель - сформировать основу для нормальных переговоров и учесть все особенности, все позиции сторон, которые нужны для мирного урегулирования. Очевидно, - отметил глава Украинского государства, - для грузинской стороны «сверхактуальным» остается вопрос территориальной целостности».

Сегодня ночью В.ЮЩЕНКО вернулся из Тбилиси в Киев.