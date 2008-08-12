У Ющенко еще не решили, разрешать ли кораблям ЧФ РФ вернуться

В Секретариате Президента Украины еще не принято решение, разрешать или не разрешать кораблям Черноморского флота России, которые принимали участие в грузино-осетинском конфликте, возвращаться в Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Андрей ГОНЧАРУК сегодня на брифинге в Киеве.

«Относительно того, вернутся или нет (корабли ЧФ – УНИАН), давайте подождем», - сказал А.ГОНЧАРУК.

В то же время он отметил, что украинская сторона была проинформирована о выходе группы кораблей ЧФ из Севастополя перед его осуществлением. В частности речь шла, что боевые корабли будут выполнять обычные задания.

Вместе с тем А.ГОНЧАРУК выразил мнение, что порядок деятельности ЧФ в Севастополе до конца не урегулирован, хотя “украинская сторона неоднократно инициировала этот вопрос”. “К этому вопросу нужно возвращаться”, – отметил А.ГОНЧАРУК.

10 августа Украина предостерегла российскую сторону от возможного участия кораблей Черноморского флота РФ в конфликте вокруг Южной Осетии.

"С целью предотвращения возникновения обстоятельств, при которых Украина может быть втянута в вооруженный конфликт и военные действия через участие в них военных формирований ЧФ РФ, который временно базируется на территории Украины, украинская сторона оставляет за собой право, в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины, запретить возвращение на территорию Украины до разрешения конфликта кораблей и судов, которые могут принять участие в вышеупомянутых действиях", говорится в заявлении МИД Украины.

Также Украина выразила обеспокоенность тем, что Россия медлит с подготовкой и подписанием соглашения об участии ЧФ РФ, дислоцирующегося на территории Украины, в конфликтных ситуациях.

В ответ Министерство иностранных дел РФ выразило удивление тоном и содержанием этого заявления МИД Украины. В комментарии российского внешнеполитического ведомства отмечалось, что меры, которые украинская сторона угрожает применить, не соответствовали бы российско-украинским договорам и были бы недружелюбными по отношению к Российской Федерации.