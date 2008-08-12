Тимошенко направит в Грузию своего человека
13:09, 12 августа 2008Политика
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Решение принял Кабмин
Правительство направит вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРЮ в Грузию своим специальным представителем.
Как сообщает правительственный портал, такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины по предложению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
Согласно решению правительству, Г.НЕМЫРЯ будет изучать ситуацию в Грузии и принимать участие в дипломатических и политических мероприятиях.
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