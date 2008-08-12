Тимошенко направит в Грузию своего человека

Правительство направит вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРЮ в Грузию своим специальным представителем.

Как сообщает правительственный портал, такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины по предложению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Согласно решению правительству, Г.НЕМЫРЯ будет изучать ситуацию в Грузии и принимать участие в дипломатических и политических мероприятиях.