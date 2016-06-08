"Готова говорить и с врагом, и другом": Савченко назвала площадки освобождения украинских пленных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

"Я готова говорить с каждым. Я готова говорить и с врагом, и другом для того, чтобы матери вернули своих детей домой. Чтобы государство вернуло им детей живыми и целыми. Я не буду на этом пиариться. Каждое мое слово, которое будут передергивать, меня не пугает", - подчеркнула депутат.

Савченко отметила, что сейчас есть три площадки по освобождению украинцев.

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"Есть три площадки освобождения украинских пленных. Первая – на уровне государство-государство. Это площадка президентов... Вторая – на уровне законодательных органов и СБУ и судебных органов на оккупированных территориях. Третья – после горячего боя, когда ребята сидят у бригадиров в подвалах. На всех площадках нужно освобождать людей. Я не могу работать на президентском уровне, но как народный депутат я готова говорить на двух других площадках", - подчеркнула она.