"Готова говорить и с врагом, и другом": Савченко назвала площадки освобождения украинских пленных
Народный депутат Украины Надежда Савченко готова говорить "и с врагом, и с другом" для того, чтобы вернуть тех, кто сейчас находится в заложниках у врага.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.
"Я готова говорить с каждым. Я готова говорить и с врагом, и другом для того, чтобы матери вернули своих детей домой. Чтобы государство вернуло им детей живыми и целыми. Я не буду на этом пиариться. Каждое мое слово, которое будут передергивать, меня не пугает", - подчеркнула депутат.
Савченко отметила, что сейчас есть три площадки по освобождению украинцев.
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"Есть три площадки освобождения украинских пленных. Первая – на уровне государство-государство. Это площадка президентов... Вторая – на уровне законодательных органов и СБУ и судебных органов на оккупированных территориях. Третья – после горячего боя, когда ребята сидят у бригадиров в подвалах. На всех площадках нужно освобождать людей. Я не могу работать на президентском уровне, но как народный депутат я готова говорить на двух других площадках", - подчеркнула она.